Me dejo arrestar, le dicen una patrullera que derrocha sensualidad en Instagram

Alejandra Segura es una patrullera de Policía que tiene enamorados a muchos en redes sociales por con su bello rostro, sus atrevidas fotos y además su escultural cuerpo.

Aunque se desconoce si la uniformada tiene pareja, ya cuenta con miles de seguidores enamorados que no se pierden ni una sola de sus publicaciones. La patrullera se ha destacado en redes como Instagram por subir fotografías y videos en los que muestra su belleza y además su envidiable figura.

La joven supera los más de 200 mil seguidores en Instagram y sus publicaciones llegan a tener más de medio millón de comentarios, por lo que en varias de sus post ha tenido que limitar las interacciones debido a la cantidad de piropos que le dejan.

“Yo me dejo arrestar”, “que me lleven a la cárcel sí es contigo”, “pago mil años de condena”, “con todas las de la ley”, “la policía más hermosa”, “me voy a volver ladrón para que me arrestes”, “linda la patrullera”, “a mí que me espose”, son algunos de los comentarios en sus publicaciones.

Así luce la patrullera que se roba los corazones en Instagram, ¡un bombón!:

