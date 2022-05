"Me encanta": se enamoró de un avión y tiene intimidad con su réplica; con hombres no le gustó

Una joven se hizo viral en Alemania al confesar que está de novia con un avión Boing 737. Su historia dio la vuelta al mundo y despertó curiosidad de miles de usuarios en Internet; también reveló que tiene relaciones sexuales con una réplica de la aeronave.

Sarah Rodo, de 23 años, oriunda de la ciudad alemana de Dormund, se cansó de ocultar sus preferencias sexuales y reveló que se identifica como 'Objectum Sexual'.

Rodo explicó que se siente atraída sexualmente por objetos inanimados, algo que se denomina como objetofilia. Una parafilia que se basa en la atracción emocional y sentimental hacia un objeto puntual que no es animado.

La joven además reveló que espera que en su país aprueben las uniones conyugales entre objetos y personas, pues no lo pensaría y se casaría con él.

"Me atrajeron los objetos desde que era adolescente. Lo noté por primera vez cuando tenía solo 14 años”, contó.

Y agregó: “También tuve dos relaciones con hombres porque no estaba segura de cuál era mi sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es la objetofilia y me mantengo al margen”.

Rodo además contó que todos las noches duerme con 'Dick', una réplica del Boeing 737, con quién tiene intimidad y logra hacerla sentir "la persona más feliz del mundo". Su anterior relación fue con un tren expreso.

"Cuando estoy con mi 737 estoy en la luna, me siento segura con él”, reveló la mujer en una entrevista con The Mirror.