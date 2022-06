Modelo que tiene más de 600 tatuajes mostró un video con sus 7 años de transformación

Amber Luke, una joven modelo, impactó en redes sociales tras compartir la transformación de su aspecto en 7 años; la joven tiene más de 600 tatuajes que cubren cerca del 98% de su cuerpo.

En el video se ve Amber con tan solo 19 años realizándose pequeños tatuajes que pasaban desapercibidos, pero ahora, tiene tinta hasta en los ojos; según reveló, no cualquier tatuador se le mide a este proceso.

Todo abría iniciado luego de que la joven se sintiera inconforme con su apariencia, por lo que decidió a realizar en su cuerpo pequeños dibujos, pero se volvió una obsesión y nunca se detuvo. Hoy, con 26 años, su apariencia ha cambiado por completo.

La modelo alternativa también se perforó el rostro que junto a los tatuajes faciales le dan una apariencia totalmente distinta a la que se puede ver al inicio del video.

“Han sido 7 años constantes... Bendiciones”, escribió la joven junto al video que compartió en sus redes sociales.

En la actualidad, Amber cuenta con más de 25 mil seguidores, quienes la apoyan en su decisión.

“Hermosa evolución”, “Una transformación asombrosa”, “Muy hermosa. Siempre lo fuiste”, son algunos cometarios del video.

La joven además se implantó colmillos brillantes y hasta limó sus propios dientes, tratamiento que le costó 4.800 dólares debido a que sus piezas dentales están adornadas con diamantes y cristales.

“Es increíble, no puedo dejar de mirar y mostrar mis dientes, es una sensación increíble. Miro mi boca ahora y estoy como ‘está muy cool’. Estoy tan feliz por todo lo que le he hecho a mis dientes“, dijo la mujer.