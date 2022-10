Mujer conoció por Facebook a preso acusado de violencia de género, se enamoró y casi la mata

La insólita historia de una mujer en Argentina le dio la vuelta al mundo tras revelar que casi es asesinada luego de interactuar con un preso a través de Facebook y enamorarse de él.

Según reveló la mujer, tras cinco meses de conversaciones por chat, decidió visitarlo al penal 49 de Junin, lugar en el que el hombre identificado como Javier Baldovino quien cumplía una condena por ocho años y medio de prisión en el pabellón 2 por un caso de violencia de género contra otra expareja y “haber intentado matar a su excuñado”.

Publicidad

“Estábamos charlando y le pido que me muestre fotos de su hijo. Ahí es cuando abre el Facebook, y veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil de Facebook trucho“, contó la mujer a Crónica.

La desilusionada mujer, tras enterarse de la infidelidad, salió corriendo hacia el baño; sin embargo, el hombre la alcanzó y por poco la mara, denunció.

“Él me siguió al baño, y me dice: Dame el teléfono´, yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás, y me aprieta muy fuerte el cuello, y me saca el teléfono“, relató a la vez que remarcó que en la zona de los baños “no hay seguridad”, y agregó: “Tranquilamente, me podría haber matado”, confesó.

Aunque la mujer regresó con el hombre al lugar de visitas, él le dijo: "no te vayas, sino vas a ver lo que te pasa afuera".

Publicidad

La víctima del caso interpuso una denuncia contra el hombre ante la comisaría de la Mujer de Pilar. Además, confesó su desconcierto por la gran decepción que se llevó de su pareja.

Luego de que la historia de la mujer fuera dada a conocer en redes sociales, varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo, mientras que otros la culparon por creer que podría sacar algo bueno de esa relación.

Publicidad

También puedes ver: Ángela Aguilar estaría saliendo con Manuel Medrano