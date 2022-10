Mujer encargó una torta para cumpleaños 18 y no sabía si reír o llorar con el resultado

Dicen que en el proceso comunicativo, es muy importante que el mensaje sea claro para que todos los involucrados lleguen a entender lo mismo. Sin embargo, algo pasa con los pasteleros, pues en redes sociales abundan los casos de personas que le expresan sus deseos a los supuestos profesionales en pastelería, y el resultado final se encuentra muy alejado de lo que solicitaron.

Un nuevo caso del fracaso de un pastel, se ha hecho viral en las redes sociales, trayendo a la mente de la gente el gracioso caso, de una familia en Barranquilla que pagó por un pastel de Mickey Mouse, y le entregaron un desastroso pero a la vez cómico pastel de un muñeco que parecía la versión deconstruida del famoso ratoncito.

Sin embargo en esta ocasión, cabe resaltar que el resultado no fue tan desastroso, sin embargo lo que le entregaron a la clienta, no es lo que ella pidió, pues todo parecería indicar que quien elaboró la torta no sabía como cumplir el deseo de la mujer, y buscó una manera creativa para resolverlo.

Se trata de una torta de varios niveles color negro, con dorado, que en la punta debía llevar el número 18. A cambio a la mujer le dieron una torta de un sólo piso que tenía impresa en la parte superior la imagen de referencia que la clienta había dejado para que pusieran elaborarla lo más parecida posible.

En el video la expresión de la mujer que compartió el resultado, es como si no supiera si quiere reír o llorar, lo cual ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

