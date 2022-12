Mujer gastaba su único salario para el cuidado de perros de la calle, ahora tiene un gran refugio

Betsy Mezquitic Peña es una mujer que se hizo viral luego de compartir su historia, pues recoge perros de la calle, los cuida, rehabilita, vacuna y ayuda a dar en adopción, según informó el refugio Colitas de colores a través de su página en Facebook .

De acuerdo con el medio, la mujer adoptó al primer animalito de la calle hace seis años cuando encontró a una perrita con múltiples cortaduras de cuchillo junto con todas sus crías muertas, motivo por el cual decidió trasladarla inmediatamente a un veterinario.

Posteriormente, se hizo cargo de su recuperación, la rehabilitó y la bautizó como Kika. Todo indicaba que sería su nueva y única amiga. Sin embargo, Betsy parecía haber encontrado una vocación, ya que comenzó a fijarse más en los animales de la calle.

Tras adoptar a Kika, comenzó a buscar a todo perrito abandonado, maltratado e indefenso y se lo llevaba para su casa. Allí los rehabilitaba, vacunaba, desparasitaba, daba alimento y mucho amor.

Cuando ya eran demasiados los perritos, decidió convertir su casa en un refugio al cual le puso ´Colitas de colores´, en donde rescata y rehabilita y luego da en adopción, de esta manera tiene la oportunidad de salvar a más perritos enfermos y ayudarles a conseguir un nuevo hogar en donde puedan brindarles todo el amor que necesitan.

Cabe mencionar que ella inició esta gran labor sola, únicamente con su salario.

“Todo esto lo hacía con mi salario nadie más me ayudaba, ahora con la página a veces llegan donativos de croqueta, pero lo demás sigue corriendo por mi cuenta (…) A lo largo de este tiempo he salvado a animales que estaban con atrofia en la cadera y ahora ya caminan, a perros que ocupaban para peleas y los he dado en adopción”, dijo.

De acuerdo con Betsy, las personas a su alrededor comenzaron a saber de su gran labor, por lo que la llamaban cada vez que encontraban a un perrito o gatito en la calle, por lo que decidió crear una página en Facebook para generar conciencia.

“Con el paso de las semanas y los meses la gente comenzó a conocerme y a pedirme ayuda para más perritos o gatitos que se encontraban en la calle y así fue como decidí crear mi página para generar un poco de conciencia en las personas”, agregó.

Pues según dijo, le gustaría que más personas ayuden a perritos callejeros que se encuentran vulnerables.

“Me gustaría que más gente me conociera, para con ello poder ayudar a más lomitos que se encuentran en la calle vulnerables”, manifestó.

