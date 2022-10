Mujer pagó por diseño de sonrisa en oferta pero el resultado fue peor: "Me veo como un caballo"

Por medio de las redes sociales se viralizan todos los días fotos y videos que llaman la atención de los internautas debido a su contenido, como por ejemplo, la filmación de una joven inglesa de 23 años llama Lauren Hartley, quien reveló por medio de su cuenta de TikTok que había pagado por un diseño de sonrisa pero el resultado no fue lo esperado.

La mujer contó que pagó 180 Libras, lo que en pesos colombianos serían más o menos 1 millón, para realizarse un retoque en sus dientes, sin embargo, asegura que el trabajo fue mal hecho quedó con la sonrisa de un caballo.

"Me veo como un caballo, no necesito esta sonrisa", se le escuchó decir a Lauren Hartley mientras mostraba en detalle sus dientes que sobresalían bastante de su boca.

Por suerte para la mujer, el procedimiento no es permanente ya que se trata de una técnica que pone carillas postizas temporales los cuales se adhieren a los originales y da la impresión de haber realizado un blanqueamiento.

El video que dura 20 segundos en la plataforma de TikTok tiene hasta el momento más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios de personas en todo el mundo.

"No necesito esta sonrisa... Me mató 🤣🤣🤣🤣", "¡Pensé que eran los labios al principio antes de darme cuenta! Lo siento :( espero que puedas solucionarlo ✨", "Me viene a la mente La Máscara con Jim Carey 😁", "lo primero que me vino a la mente fue jim carey haciendo la mascara 😂", "Termino realmente dios para que coincida con los labios", son algunos de los comentarios.

