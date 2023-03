Mujer se tatúa en el brazo los medicamentos a los que es alérgica para salvar su vida

Amanda Munaretti Selbach es una mujer de 39 años y quien debido a varios sustos médicos que vivió a lo largo de su vida, optó por tomar la decisión de tatuarse en uno de sus brazos los medicamentos a los que es alérgica.

Desde que era muy niña, la empresaria se dio cuenta que su cuerpo no toleraba algunas medicinas, pues después de tomarlas comenzaba a sentir picazón y hormigueo en diferentes zonas de su cuerpo.

Amanda habló con la cadena BBC y allí comentó sobre su caso y cómo comenzó todo; relatando que sentía que su cara se hinchaba cuando tomaba ciertos medicamentos y todo se fue agravando cuando empezó a sentir que su garganta se comenzaba a cerrar.

Debido a esto decidió visitar a algunos médicos y luego de varios exámenes se enteró que su cuerpo no toleraba los medicamentos AINEs (Antiinflamatorios no esteroideos), que se usan para controlar los dolores agudos que deja el proceso inflamatorio en todo el cuerpo.

Entre ellos hay varios conocidos como el diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona, entre otros.

La mujer reveló cuándo fue que pasó el primer susto y sucedió durante una cesárea: "El médico dijo que necesitaba un antiinflamatorio debido a los riesgos de inflamación posoperatoria. Tan pronto como fui a la habitación después del nacimiento de mi hijo comencé a sentirme enferma. Mi cuerpo hormigueaba, mi glotis se cerró, ya no podía hablar y tenía dificultad para respirar. Casi muero".

La segunda oportunidad se dio cuando dio a luz a su segundo hijo y durante el parto le aplicaron los medicamentos que ella no tolera.

Por ese motivo, decidió tatuarse en su brazo los nombres de estas medicinas para evitar problemas a futuro.

Se tatúa medicamentos a los que es alérgica /Foto: BBC

"Mi mayor preocupación es tener un accidente, perder el conocimiento y no poder explicar mis alergias. Usar una cadena que describa las alergias o escribirlo en mi billetera o celular no me funciona, porque en el momento de una emergencia, nadie mirará. Con todo ya escrito en mi brazo, no hay forma de que no lo vean", finalizó contando Amanda Munaretti Selbach.

