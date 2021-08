Niño de 8 años llorando relató lo difícil que fue atravesar la frontera para entrar a Estados Unidos

Anderson, un niño de tan solo 8 años relató los duros momentos que vivió para lograr pasar la frontera junto con su papá y entrar a Estados unidos en busca de una mejor oportunidad, según informó el diario Estados unidos .

De acuerdo con el padre del menor, decidió hacer un gran recorrido para poder llegar a Estados Unidos luego de que perdiera todo en su país.

Pues hace solo tres meses se le murió su esposita, a los tres días de haber perdido a su bebé recién nacido debido al mal sistema de salud que hay en Honduras, ya que como no le prestaron el servicio a tiempo no lo logró.

Posteriormente, unos hombres a los que le pagaban vacuna por tener un establecimiento en un barrio que hacían llamar suyo, decidieron quitarles todo tras no recibir su pago.

Pues aunque les explicó que no tenía dinero, ya que no había trabajado porque había estado junto con su esposa en el hospital y que lastimosamente había fallecido decidieron quitarles todo.

Por lo que al ver que en su país nunca iba a progresar, además de la pérdida de su amada y su bebé, decidió tomar unas prendas de vestir, a su hijo de 8 años y buscar un nuevo futuro.

Allí empezó su travesía, pues una vez se acabaron las guarniciones que consiguió para él y para su pequeño, tuvieron que aguantar hambre y sed durante semanas.

Asimismo, no podían dormir, ya que les daba miedo que los guardas de la frontera los encontraran y luego judicializaran.

Sin embargo, lo lograron, aunque su pequeño ya estaba agotado, deshidratado y hambriento, motivo por el que cuando le entrevistaron, no aguantó y se puso a llorar.

Pues recientemente había perdido a su madre y ahora había atravesado cientos de kilómetros sin saber por qué.

“Aguante hambre, no bebí agua… no dormí nada…toditos los días que llevó viajando no comí”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, dijo llorando que había perdido a su mamita.

“Mi mami murió, hace tres meses”, agregó.

Vea aquí el desgarrador video: