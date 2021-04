Llorando desconsolado, niño contó que fue abandonado en la frontera con Estados Unidos

Solo y en medio de la nada, fue hallado un menor de edad que relató que fue abandonado por su familia cuando intentaban cruzar la frontera con Estados Unidos . El niño esta bajó el cuidado de las autoridades fronterizas.

Continúa el drama de miles de personas que diariamente intentan cruzar la frontera e ingresar a Estados unidos para tratar de encontrar un mejor futuro. En la desesperación muchos padres de familia deciden enviar solos a los pequeños. Sin embargo, pocos lo logran debido a la falta de comida o apoyo familiar que los motive.

Así le pasó recientemente a un pequeño, quien fue hallado en medio de la nada. Según él, venía con su familia y otro grupo de personas que intentaban cruzar la frontera, pero lo abandonaron a su suerte.

“No sé en dónde están, me dejaron botado, venía a pedir auxilio. Me pueden robar, secuestrar o algo, tengo miedo”, dijo el niño entre lágrimas a la patrulla fronteriza.

Solo en el mes de febrero, unos 100.000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos por la CBP tras ingresar por la frontera de 3.200 kilómetros con México. Una cifra que no se veía desde mediados de 2019, antes de la pandemia.

Según el gobierno de Joe Biden, la frontera no está abierta, pero a diferencia de su predecesor Donald Trump , no deporta a los menores que llegan solos en números crecientes ni a muchas familias con niños.