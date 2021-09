Padre le hizo fiesta de cumpleaños a su hija, pero la mamá no la quiso llevar a la celebración

Jonathan, padre de una menor de seis años de la ciudad de Lomas de Zamora, Argentina , relata a través de una publicación en Facebook el momento más triste que ha tenido que vivir, ya que organizó una fiesta de cumpleaños para su hija Delfina, pero no contó con que su expareja no la quiso llevar a la celebración.

"No dormí en toda la noche, nervioso por ser el primer cumpleaños en el que yo solo me encargué de todo, me levanté temprano y anduve por todos los lados", contó Jonathan el pasado 12 de septiembre.

En las imágenes compartidas por el padre, se observa que la temática del cumpleaños número 6 de Delfina, era de los famosos personajes de Disney 'Frozen'. El hombre se esmeró decorando cada detalle, los pasteles, bebidas, sándwiches y snacks.

Jonathan cuenta que a pesar de que tuvo 3 días para organizar la reunión, hizo todo lo posible por comprar la comida, dulces, invitaciones para los asistentes y hasta alquiló un castillo inflable.

"Todo quedó hermoso, para mi gusto. Llegaron los niños, jugaron, se divirtieron, estaban muy felices, menos yo", confiesa el padre.

Según la mamá de Delfina, no la pudo llevar por "motivos inexplicables de un minuto a otro" expresándole a Jonathan que no podía ser posible y le apagó el celular. "No paro de llorar. Me faltó la invitada más importante: mi hija", concluyó el hombre.

Al final de la publicación, se puede apreciar el último mensaje por parte de Jonathan y el más emotivo: "juro que escribí esto para que el día de mañana, hija, veas que papá hizo todo como te hubiera gustado a ti. Te amo".