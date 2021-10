"Para él es nutritivo": se hace viral tras confesar que amamanta a su pareja dos veces por semana

Lana Michaels, una joven escocesa, se hizo viral en los últimos días por una historia poco común, según ella amamantar a su pareja es una experiencia "relajante y nutritiva". Además, Lana declaró que extrañaba amamantar, por lo que no dudó en pasar a la acción, pero ahora con su pareja.

La ex maestra, que tiene un hijo de 11 años y una hija de siete de una relación anterior, dice que amamantar a su novio Shawn dos veces por semana es muy erótico.

La singular pareja que participó en un documental británico que explora la lactancia materna adulta, dice que es la forma perfecta de seducción antes de tener relaciones sexuales, y explica que crea "energía física" positiva entre ellos en la preparación para un 'jugueteo'.

“Amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años. No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn", contó en una entrevista exclusiva con el medio The Sun.

La mujer agregó que la práctica les ha ayudado en su sexualidad, y que además estimula la lactancia tomando un suplemento de leche a base de hierbas.

"Después de tres días de tomar el suplemento, tenía una gota de leche en mi pecho y Shawn comenzó a succionar para que fluyera la leche. Se sentía fresco", agregó.