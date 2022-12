Pareja mexicana intentó llamar a su hijo como este PERSONAJE de Avengers

La decisión de nombrar a un hijo puede ser complicada, ponerse de acuerdo con la pareja, querer replicar el nombre de un ser querido y demás. Así, por cientos de años las personas se han inspirado en sus personajes favoritos y que están más de moda para nombrar a sus hijos.

Tal es el caso que informó el oficial Santos Alberto Castillo Maya, del despacho de Registro Civil de Tampico Alto, en México, quien cumple la labor de inscribir a los recién nacidos y en varias ocasiones se ha tenido que enfrentar a nombres bastante peculiares.

Publicidad

También te puede interesar: ¿Este padre BAUTIZÓ a sus trillizos con los nombres más EXTRAÑOS del mundo?

De hecho, recientemente una pareja de jóvenes se acercó a su despacho para solicitarle registrar a su recién nacido con el nombre de uno de los personajes principales de Avengers Endgame.

En concreto, el oficial relató “Efectivamente unos padres decidieron ponerle el nombre de Thor Alberto a un recién nacido”, en una entrevista con medios locales. Según el funcionario, la pareja estaba determinada a nombrar al niño como el dios nórdico del trueno, sin embargo, él trató de disuadirlos por las consecuencias que esto podría tener para su hijo en el futuro.

“Por cuestiones de dirección general del Registro Civil tenemos la indicación de hacer hincapié a los padres de familia que no deben de ponerles nombres extraños de los cuales más adelante puedan convertirse en víctimas de bullying”, explicó Castillo Maya.

Publicidad

"Afortunadamente hablamos con los papás y logramos convencerlos de que no le pusieran ese nombre. El Código Civil no nos lo prohíbe, pero sí tenemos las indicaciones estrictamente de decirles que no les pongan nombres raros o extraños", añadió el funcionario.

Publicidad

Publicidad