Pareja se escondió en una carpa para hacer el delicioso, pero la luz del sol los boleteó

Un candente video se viralizó en redes sociales luego de que los asistentes a una playa captaran a una pareja de tortolitos haciendo el delicioso en pleno atardecer y frente al mar.

La situación se presentó en una playa de Chile donde una pareja de enamorados decidió tener un momento de pasión frente al mar; ellos, al parecer, quisieron tener prudencia y que su momento fuera íntimo, por lo que decidieron meterse a una carpa para sostener relaciones sexuales.

Sin embargo, el atardecer y rayo de sol les jugó una 'mala pasada' ya que provocó un reflejo que hizo que las sombras dejaran a la vista de todos los visitantes el momento de pasión.

Pues el acto cometido en la playa de Viña del Mar quedó completamente expuesto a través de las sombras de los enamorados que fueron grabados por los bañistas que no dudaron un minuto en captar el candente momento para luego compartirlo por redes sociales.

Los videos e imágenes despertaron distintas reacciones sobre la situación que propició la pareja; pues muchos tomaron el momento con humor y defendieron que "el sexo en una pareja no es un delito", "Ellos no quisieron hacer un espectáculo pero no contaban con la trampa de la luz", "tal vez hasta se sienten mal al darse cuenta que los vieron", "posiblemente ni cuenta se habían dado de que los estaban observando".

Pero por otro lado aparecen comentarios de usuarios que consideran que fue una escena premeditada en medio del "afán por ser virales y ganar clics"; también dicen que "ellos sabían que los estaban grabando", "lo hicieron precisamente para eso, para ser vistos".

Pese a la polémica en redes, no han sido identificados los autores del video y se desconoce si en realidad sabían o no que sus siluetas estaban siendo expuestas al exterior, en medio de un día de playa en el que había presencia de varias familias y menores de edad.

1 of 3 Pareja grabada teniendo sexo dentro de una carpa en la playa Twitter 2 of 3 Pareja grabada teniendo sexo dentro de una carpa en la playa Twitter 3 of 3 Pareja grabada teniendo sexo dentro de una carpa en la playa Twitter

