Pareja se viraliza por dormir en el piso de un TransMilenio

Por medio de las redes sociales se viralizan todos los días videos y fotos que llaman la atención de cientos de internautas debido a su contenido, este es el caso de una pareja que se volvió famosa por dormir en el piso de un TransMilenio .

En TikTok un usuario llamado Sebastián Narváez fue el encargado de publicar el video en el que se lee un texto que dice: "Quédate con quien no le dé pena dormir contigo en TransMilenio".

Y es que en la filmación se pudo ver a una pareja muy cómoda acostada en forma de cucharita en un espacio exclusivo para personas en sillas de ruedas o con coches de bebé.

Como siempre ocurre con este tipo de videos, los internautas no demoraron en dejar sus comentarios con un toque de humor: "Un día más siendo expectadora", "😯 ellos no pelearon por una silla para dormir ….si ven 👀", "a eso lo llamo personas con autoestima alta. con carácter y criterio. 🥰🥰🥰🥰", "Diosito yo también soy hija tuya 🥺 acuérdate de mi", "Cuando te dice vamos a dormir en el carro", "No me burlo porque perfectamente podríamos ser mi pareja y yo 😂😂", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que hace poco también se viralizó un video en el que una pareja peleaba. En un principio se pensó que el joven había intentado robar a la mujer, pero luego se supo que era una pareja de novios que discutían por temas personales y al final el hombre terminó colgado en la puerta del TransMilenio mientras esta estaba en movimiento.

Algunos días después el joven decidió hablar al respecto recientemente con la intención de dejar claro a todos los internautas lo que realmente había pasado en ese momento, incluso hasta mencionó el motivo por el cual se colgó del articulado por la parte exterior del mismo.

“Yo no me acuerdo como me monté, solo sé que parecía el hombre araña”, dijo el hombre.

También contó cuál fue el motivo de la pelea con su novia: "La china se puso así fue porque le pregunté… No, no la había robado o sea yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y pues esa conversación no me gusto, y ya a la final todo se le entregué y no le quite nada".

