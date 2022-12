Pediatra se hizo viral por su particular RECETA a un bebé con fiebre

La curiosa historia sucedió en el Hospital Penna, en Buenos Aire, donde María José Suris, una jefa de residentes y licenciada en obstetricia llevó a su bebé con la pediatra del centro médico para que le recetara algo para la fiebre, pues estaba en 38°.

"Con fiebre no lo iba a mandar a la guardería, así que me lo traje a trabajar conmigo porque no podía dejarlo ni quería faltar a trabajar", explicó la madre preocupada, según La Nación.

Publicidad

Al examinarlo, la doctora María Rosa Peralta aseguró que lo que el menor necesitaba era "teta, mimo y upa".

A María José le resultó muy peculiar esta receta así que decidió compartirla con sus amigos de Facebook, acompañada de la leyenda: “Por más pediatras así”.

Lo que seguramente nunca se imagino fue que su publicación sería tan popular, pues no tardó en viralizarse.

Publicidad