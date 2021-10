Prestigioso restaurante en Medellín cobró $30 'milloncitos' a unos clientes: "Esto es un abuso"

Una mujer denunció públicamente en su perfil de Twitter que un prestigioso restaurante de Medellín le cobró la suma de $30.173.000 millones de pesos por lo que consumió con sus amigos. La publicación se viralizó pronto y recibió miles de críticas y comentarios.

'Elcielo', ubicado en el sector de El Poblado, es una de las cuatro sedes ( Bogotá , Miami y Washington D.C ) puestas a disposición del chef Juan Manuel Barrientos; la exclusividad de este restaurante se debe a que cuenta con una estrella Michelin, la cual se le otorga a los mejores restorán del mundo.

Por su parte, la damnificada detalló lo sucedido: "¡ESTO ES DE NO CREER! Salí a comer con unos amigos en Medellín y esta fue la cuenta que nos trajeron. Alguien que me ayude, esto es un abuso, ¿Quién regula esos precios?, ¿A qué entidad debo acudir? No nos quieren dejar ir hasta que no paguemos. El colmo".

Tal como se aprecia en la factura, se pueden evidenciar los productos que ingirieron dichos clientes, en especial, costosas botellas de licor.

-10 botellas de agua San Pellegrino: $150.000.

-15 botellas de Hennessy VSOP: $11.700.000.

-3 botellas de Dom Perignon: $11.700.000.

-60 maridajes: 1.700.000.

-Platos del menú: $2.180.000.

-Propina: $2.743.000.

Al ver la captura, miles de internautas se pronunciaron al respecto, y le aclararon a la mujer que por ser un restaurante demasiado célebre, los precios eran razonables, además, le advirtieron que debió haberse fijado un poco más en todo lo que consumió para evitar inconvenientes.

Otros se centraron en la fecha de la factura (2020) y aseguraron que simplemente lo hacia para "presumir, llamar la atención y conseguir seguidores". Por el momento, el chef, dueño del restaurante, no se ha pronunciado al respecto.

A continuación, la denuncia pública: