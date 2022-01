Quería verse regia el día de su parto y gastó más de $1 millón en la peluquería

"Antes muerta que sencilla", fue lo que pensó y aplicó esta mujer para el día de su parto, en el que, horas antes de dar a luz a su pequeño, acudió a un salón de belleza para que la dejarán lo más regia posible.

Raven Dixon-Bigs, de Tipton, Reino Unido , contó para The Sun, medio local, que gastó 350 dólares (aproximadamente $1.300.000) con tal de sentirse como "toda una reina" antes, durante y después de que naciera su primogénito.

La mujer no solo invirtió en su cabello, uñas y pestañas, sino que también compró ropa, accesorios y maquillaje, pues según ella, la ocasión lo ameritaba. Además, aseguró que aguantó las contracciones mientras se terminaba de arreglar.

"Incluso con seis centímetros de dilatación, cuando otras mujeres gritan de dolor, yo estaba rellenando mis polvos; y mientras que otras mamás empacan bolsas de hospital llenas de gasas y crema para pezones, yo llené la mía con una bolsa de maquillaje", manifestó.

Raven, a medida que hacía trabajo de parto, ella se iba retocando y así no perder el estilo: "Me lleno de una profunda sensación de calma. Saber que mi bebé me vería genial por primera vez me dio la confianza para disfrutar su nacimiento".

Por último, la mujer agregó que en ese momento se sentía más empoderada que nunca, sin importarle que otras madres la miraran de una manera extraña. "Mi cara llena de maquillaje es mi arma secreta", concluyó.