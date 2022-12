Reto viral para expertos: ¿Puedes encontrar los 6 caballos que son diferentes a los demás?

Los retos visuales han sido creados no solo para entretener a las personas, sino también para poner a pruebas los sentidos y la paciencia.

Publicidad

Un nuevo desafío que circula en redes no es la excepción a lo anterior.

Un usuario difundió la imagen en la que aparecen caballos como si estuvieran corriendo.

Publicidad

Sin embargo, dentro de la foto hay seis diferentes a los demás, los cuales el usuario propuso encontrar.

Publicidad

Para hacerlo un poco más difícil, retó a los usuarios a hallarlos en máximo un minuto.

Una pista: la clave está en las patas de los animales.

Publicidad

reto-visual-de-los-caballos-1.jpg

Publicidad

¿Pudiste encontrarlos?

Publicidad

No te preocupes si no lo has logrado, no eres el único. Aquí te tenemos la respuesta.

Publicidad

reto-visual-de-los-caballos-1.jpg

Publicidad