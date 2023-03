Reviven imagen de supuesta aparición de Jesús en una mandarina; sigue la polémica

Una particular historia le dio la vuelta al mundo a finales del año 2021 cuando un hombre publicó en sus redes sociales la fotografía de un gajo de mandarina y en la que aseguraba que se le había aparecido la imagen de Jesús.

La publicación la hizo el Facebook un hombre de Nueva Jersey, Estados Unidos,identificado como Gene Guglielmi, de 57 años, y quien tomó varias fotos al mismo gajo de su fruta y lo publicó desatando todo un revuelo en redes.

Según los detalles evidenciados por el hombre, que trabajaba como supervisor de un asilo, dentro del gajo había una figura que sería la de Jesús, el hijo de María.

El hombre aseguró que se trataba de una imagen resultado de una aparición religiosa del 'mesías'; pues indicó que en la imagen se observa la figura con los ‘brazos’ abiertos y colgados "como si estuviera en la cruz".

Su imagen causó tanto revuelo que, incluso, el usuario fue entrevistado por medios internacionales y en diálogo con el diario ‘The Mirror’ dijo que "vi la figura tan pronto separé las dos mitades y se veía como Jesús”.

“Originalmente sus piernas estaban conectadas a los segmentos, como si estuviera haciendo un salto de estrella en lugar de ser crucificado”, añadió.

La publicación y sus declaraciones desataron infinidad de reacciones por parte de creyentes que le dan la razón al hombre al asegurar que es una aparición religiosa y que "efectivamente es Jesús en la cruz", "Esto se parece a Cristo en la cruz". "¡Un ángel! Es asombroso”; así como también opinaron personas escépticas que no perdieron oportunidad para burlarse del hombre y asegurar que "es una simple mandarina" y que "no has que ver para creer sino creer para poder ver".

Otras personas consideran que sí se ve una figura dentro de la mandarina, pero señalan que la imagen fue manipulada por el hombre, posiblemente, buscando viralizarse.

Se desconoce si la imagen fue altera o no; pero lo que sí es cierto es que le dio la vuelta al mundo siendo compartida miles de veces y ahora, en las últimas semanas, fue revivida en redes sociales debido a que varios internautas tocaron el tema de apariciones religiosas y entre los comentarios volvió a aparecer el caso de la imagen en la mandarina, desatando de nuevo una polémica sobre si es o no la imagen de Jesús.