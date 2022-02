Su perrita murió y la embalsamo, pero el resultado no fue lo esperado: "No quedó como ella era"

Yaritza Rico es una tiktoker que tiene miles de seguidores de todo el mundo en la red social y a quienes le resuelve todas sus dudas, como la que salió hace poco cuando un fan le preguntó por su perrita de raza chihuahua, a quien no había vuelvo a ver en los posteos de ella.

Hace algunos meses Yaritza Rico había contado que había perdido a su mascota después de que esta se cayera de un segundo piso, por eso junto a su familia se les ocurrió embalsamarla para poder tenerla con ellos por siempre.

La joven decidió contarle la historia a su seguidor, por eso se grabó mostrando a su perrita disecada, filmación que no demoró en volverse viral y en pocas horas alcanzo miles de reproducciones.

En el video se puede ver que la mascota está sobre una repisa y tiene puesto un vestido. Allí la tiktoker dice: "Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito", motivo por el cual no la muestra mucho en sus filmaciones.

Así mismo, aclaró que ella y su familia saben que la perrita no quedó como era en la vida real: "Nosotros ya sabemos que no quedó como ella era, quedó muy diferente de cuando estaba viva".

Allí Yaritza Rico contó que su perrita y mejor amiga se llamaba Chispita y tenía 7 años. La idea de embalsamarla fue de su papá, para así poder tenerla junto a ellos. La joven admitió que Chispita parece ser un adorno más en su cuarto y no su mascota.

Este video no demoró en recibir miles de comentarios de personas de todo el mundo, quienes desaprobaron la actitud de ella y su familia al no desprenderse de su mascota y no dejarla descansar en paz.

"Yo no podría ver a mi perrito así, prefiero que descanse en paz🥺🥺", "¿Por qué aferrarse? Preferiría no verla, que verla en esas condiciones. 😵‍💫", "En todo caso yo preferiría tener sus cenizas, no disecarlo😳", "La importancia de aprender a soltar para que no pase eso 🥺", son algunos de los comentarios.

