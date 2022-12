“Tendría que vender la casa que no tengo”: mujer con cáncer dice no a la reforma a la salud

Una joven publicó por medio de TikTok , la historia de su madre, una mujer que padece cáncer desde hace un tiempo y que le dice no a la reforma a la salud, un proyecto de ley que sigue en pie a pesar de que ha perdido apoyos de diferentes partidos, que es impulsado por el Gobierno Nacional y por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que tiene como meta, según ellos, mejorar el esquema de salud del país, aumentar los beneficios y condiciones de los trabajadores del sector y establecer todo el esquema de prevención necesario ante cualquier crisis futura.

“Soy Angelina y tengo cáncer, hasta el momento me han hecho 33 radioterapias y 2 quimioterapias, eso es aproximadamente 140 millones de pesos, lo que afortunadamente me cubre la EPS, eso sin contar viáticos, suplementos y exámenes, porque vivo en un pueblo humilde y debo desplazarme por el tratamiento”, dijo la mujer.

Publicidad

Asimismo, agregó: “Si aprueban la nueva reforma a la salud, las personas como yo y yo tendríamos que pagar por esto, tendría que vender una casa que no tengo... habría una negación del servicio de salud y privatización del Instituto Cancerológico. Estamos marchando literalmente por la vida. Gracias por marchar y por compartir y por hacerlo por nosotros, por nuestras vidas”.

Y es que ella junto a cientos de colombianos se suman a algunos congresistas que tampoco están de acuerdo con dicha reforma a la salud. De hecho, a través de una carta dirigida a las comisiones séptimas conjuntas del Senado y Cámara de Representantes en donde se encuentra tramitándose el proyecto de Ley 10 de 2020, 26 congresistas pidieron el retiro de esta reforma.

“El presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, señalaron los congresistas.

Ahora solo queda esperar la ponencia radicada para saber si es o no aprobada dicha reforma tan controversial.