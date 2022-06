Tenía neumonía y se terminó enterando que algunos de sus órganos estaban en el lugar equivocado

Olesya Kulikova es una joven rusa de 27 años quien desde muy pequeña ha estado entrando y saliendo de hospitales debido a algunos problemas con su salud, principalmente por neumonía.

Pasados algunos años y después de muchos exámenes, los doctores en el año 2009 descubrieron que la joven tenía varios de sus órganos vitales en el lugar equivocado.

Esta condición se conoce como inversus totalis, la cual es una anormalidad que se caracteriza por una inversión en espejo de los órganos esenciales. Se puede descubrir por medio de rayos X, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o ecografías.

Olesya Kulikova contó que a los 14 años los doctores encontraron que su corazón estaba en el lado derecho de su cuerpo, luego a los 18, le dijeron que su hígado estaba ubicado a la izquierda.

Luego, fue al médico por una neumonía y descubrieron que era a causa de tener sus pulmones en forma de "espejo".

La joven habló con NeedToKnow.online y dijo: "Cada vez que me hago un examen médico, tengo que explicar que mi corazón está a la derecha, no a la izquierda como todas las personas. No tengo tatuajes, documentos o joyas que puedan advertir a los médicos si pierdo el conocimiento. Durante los electrocardiogramas, una prueba que verifica el ritmo cardíaco, (tengo que decirles) a los médicos que coloquen los electrodos a la derecha".

Olesya cuenta que en el año 2021 le diagnosticaron el síndrome de Kartagener, el cual es una afección que es hereditaria y hace que ella tenga dificultad para mover los desechos y el líquido de los pulmones.

"Me avergonzaba tener situs inversus totalis, pero comencé a escribir en un blog y me escribieron personas de todos los países. La mayoría de las personas suelen hacer preguntas sobre mi salud y muchas me encuentran mediante hashtags en los que ofrezco apoyo. Por supuesto, todos esperan que sus hijos vivan felices para siempre con esta anomalía y estoy convencida de que podemos llevar una vida normal", aseguró la joven rusa.