Tiene 1 año y sufre del 'síndrome del cabello impeinable'

Lockan Samples es un niño que tiene 1 año de edad y sufre de una extraña condición que se llama ‘síndrome del cabello impeinable’, la cual hace que su cabello sea imposible de peinar.

Los padres del pequeño cuentan que cuando nació, él tenía el cabello color castaño, muy parecido al de su mamá, pero cuando llegó a los seis meses todo cambio y su cabello se volvió rubio intenso.

Publicidad

El pequeño tiene su propia cuenta de Instagram ya allí sus padres comparten el día a día del pequeño y cuentan lo que les han dicho los médicos sobre la situación de su hijo: "La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial".

Al respecto su mamá dijo: "Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo que común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura".

Publicidad

La progenitora de Lockan Samples contó cómo es el proceso para el cuidado del cabello: "Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario".

Algunos estudios han indicado que el 'síndrome del cabello impeinable' normalmente mejora y puede llegar a desaparecer con el paso de los años sin la necesidad de usar algún tipo de tratamiento.