Lorena Campo ha ganado fama durante los últimos días gracias a una publicación que realizó por medio de su cuenta personal de Twitter en la que cuenta que gracias a su emprendimiento que creó hace tres años logró comprar el carro de sus sueños.

La mujer tiene 27 años y siempre tuvo claro desde un principio que con trabajo arduo podría cumplir sus sueños, por ese motivo decidió comenzar a trabajar vendiendo raspados.

Publicidad

Todo comenzó cuando el hombre que vendía este producto en la cuadra dónde ella vivía muriera, por ese motivo decidió montar su propio negocio con un toque especial y diferenciador, la fruta.

Lorena habló con El Tiempo y en su momento dijo: "El señor falleció y a mí me encanta el raspao, siempre había querido tener una máquina para producirlo. Me surgió la idea, pero haciéndolo más grande, de fruta natural con una imagen no tan común".

La mujer comenzó el negocio junto a su hermano y se llama 'Campo Ice'. Lo que se sabe es que empezaron con una tienda pequeña en la puerta de su casa pero con el tiempo y gracias a las buenas ventas lograron tener un punto físico.

Lorena contó un poco sobre su producto: "Iniciamos vendiendo raspao, que fue todo un éxito. El pueblo, en Villanueva, La Guajira, pasó de comprar un raspao en 1.000 pesos a 2.500, pero con una buena presentación en un vaso de 14 onzas y frutas naturales".

Publicidad

La buena administración y la excelente atención ha hecho que el negocio crezca con el paso del tiempo, por ese motivo la joven ahora vende además de raspados, cholados de frutas, luladas y otros productos.

Lorena Campo reveló que pudo comprar el carro de sus sueños gracias a sus ahorros, las ganancias del negocio y además de un regalo de 15 millones de pesos por parte de su papá.

Publicidad

La historia inspiradora de la mujer ha generado cientos de comentarios en las redes. Hay personas que la felicitan mientras que otro opinan que tiene negocios turbios: "Vendiendo Raspados? Na weobonada hago mantenimiento de piscinas y no tengo ni una moto", "Felicidades y uno disque profesional y no he podido comprar mi carro 😢", "Pero tiene una fábrica de raspados con cuantos vendedores y sucursales? 😂", "A cualquiera que sea bueno vendiendo le va bien", y muchos más.

Mi primer carro vendiendo Raspaos ❤️ pic.twitter.com/SV34Ie2xXh — Campo 🍧 (@lorecampon) October 1, 2022

Te puede interesar: Yaya se le midió a vender rellena