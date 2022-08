Trabajo sí hay: mujer publica clasificado para ponerle 'moza' al marido; le llueven hojas de vida

Una mujer en Tailandia , con supuesto complejo de culpa porque, según ella, no puede ofrecerle a su esposo una intimidad activa decidió buscar una solución a su situación y emprendió una búsqueda de amante para su pareja, a través de un aviso clasificado en el que ofrece atractivas "garantías laborales".

La insólita historia la protagonizó Pattheema Chamnan, de 44 años, quien se grabó en un video en el que anuncia que para el cargo de amante ofrece un salario de 450 dólares al mes (unos 2 millones de pesos colombianos), además de garantizar alimentación y alojamiento gratis en la vivienda.

En medio de su seria búsqueda la mujer no imaginó que su historia se hiciera viral y le diera la vuelta al mundo, al punto de terminar con gran cantidad de hojas de vida de aspirantes a amantes pagas.

En la grabación, la esposa pide a las aspirantes ser "presentables y educadas" y estar dispuestas a complacer "físicamente" a su insatisfecho esposo.

“La candidata no debe tener un hijo ya que se convertirá en una carga. Tienen que verse presentables y comunicarse bien. Es importante que puedan complacer a mi esposo físicamente. Es un hombre y necesita eso. Todavía tiene un gran impulso y mucha energía”, pidió la mujer en el video.

En entrevista para el medio inglés The Mirror, Chamnan, la esposa del hombre insatisfecho aseguró que tiene problemas físicos y que eso la llevó a buscar amante para su marido.

Mujer busca amante para su marido

/ Foto: Captura de video en Youtube

“Tengo depresión crónica y siento que no puedo cuidar bien a mi esposo. No me he acostado con mi esposo y me hace sentir que no soy una buena esposa”, declaró.

El hombre, al darse cuenta de que el aviso clasificado se viralizó en redes sociales, explicó la razón por la que no se opuso: "Mi esposa me dijo que quería encontrar a alguien que me cuidara”, sostuvo a The Mirror.

“Si otros hombres desean lo mismo deberían decírselo a sus esposas, pedirles permiso para que no haya problemas en el futuro. Nunca quise tener amante, pero como mi esposa lo ofreció, no me voy a negar", agregó l hombre quien se unió a la selección del "personal" junto a su pareja.

