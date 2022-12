Un extraño pez despertó la CURIOSIDAD en los habitantes de California

Un extraño y enorme pez llamó la atención de los habitantes en California, especialmente la forma de la boca despertó la curiosidad de muchos.

A las personas en este lugar se les hizo muy extraño la presencia del animal, ya que no había explicación para que el pez estuviera en este lugar.

Tan pronto las imágenes fueron difundidas en la red, algunos expertos

comentaron y explicaron que se trataba de un pez gigante llamado “Mola Tecta”.

Marianne Nyegaard, bióloga marina, dijo a CNN: "Cuando aparecieron las fotos más claras, supe que no había duda. Esto es, sin dudas, una Mola Tecta. No lo pude creer. Casi me caigo de mi asiento"

Esta especie suele habitar en las costas de Australia o Nueva Zelanda, por lo que varios expertos no entienden la aparición de este en Coal Oil Point Reserve, una playa en Santa Bárbara, California.