VIDEO: Doble de riesgo hace maniobra de película para evitar un robo

Se trata de Juan Ignacio Sánchez, un hombre que trabaja en series y películas de Netflix como doble de riesgo, el argentino fue víctima de un intento de robo en la localidad de Morón, en donde gracias a una arriesgada maniobra logró salvarse de los delincuentes que querían atracarlo.

Al parecer Sánchez llegó al lugar sobre las siete de la noche, manejando su camioneta en la que recogería a un amigo para ir a comer, pero al momento de estacionarse en la avenida Presidente Perón de la capital Buenos Aires, fue interceptado por un automóvil, el cual se cruzó en su camino para luego bajarse un hombre quien le apunto con un arma.

Juan Ignacio habló con Infobae y le indicó lo sucedido: “Yo veo que el vehículo ya viene con la puerta abierta, entonces yo presté atención a ver qué hacía. Puse marcha atrás para ver qué hacía y cómo reaccionar. Cuando veo que la persona que estaba del lado del acompañante abre completamente la puerta, tiende a bajar hacia mí y me apunta, yo efectué la maniobra”.

Apenas se percató de lo que sucedía, el doble de riesgo decidió hacer una maniobra que resultaría, salvándole la vida, acelerando su camioneta en reversa, sin chocar ningún auto, alejándose rápidamente del carro de los asaltantes, dejándolos sin ninguna opción.

Publicidad

Así lo relató el protagonista de la historia: “Para no quedar sentado de frente dándole la cara, yo me acosté del lado del acompañante para esconderme de cualquier disparo para que no me pegue. Frené en la esquina que había unos autos y ahí los ladrones se fueron, tiraron, pero a la camioneta no le pegaron. Hice la maniobra sin mirar, acostado”.

Cabe resaltar que Sánchez hizo parte de varias películas y series importantes. De acuerdo a su relato, siempre le gusto la conducción, razón por la cual hizo un curso de manejo defensivo en Argentina y en el exterior.

🚨 Constitución: es doble de riesgo y logró escaparse con una maniobra de película



Juan Ignacio Sánchez es conductor experto en maniobras de riesgo y se salvó gracias a su capacidad de manejo.



🗣️ @lajeantonio

👉 Seguí en @BDAprograma

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/3kbFSKyGee — A24.com (@A24COM) March 27, 2023

Te puede interesar: Así es el lujoso bus-hotel de Alzate