VIDEO: funcionarias de EPS pilladas haciéndose trenzas mientras usuarios hacen largas filas

Indignados están los usuarios de una reconocida EPS luego de que se hiciera viral un video en redes sociales , en donde se ve una larga fila en uno de los centros de atención que al parecer es de tipo administrativo, mientras dos de sus funcionarias se hacen trenzas, sin importar la espera de los pacientes.

Las imágenes que fueron difundidas en internet han despertado todo tipo de reacciones, sin contar con la molestia que se evidencia por parte de las personas que estaban presentes. En la grabación se puede ver como una de las funcionarias está de pie peinando a su compañera de trabajo, la cual aparentemente debe atender a los usuarios que están haciendo la fila.

Cabe resaltar que la mayoría de personas que se ven en la fila son adultos mayores, por lo que la indignación y el rechazo hacia el video es mayor. Si bien se desconoce la identidad de las empleadas, en algunas partes del video se puede ver de que EPS se trataría, aunque no se confirma.

Como era de esperarse los internautas se hicieron sentir y dejaron todo tipo de críticas y comentarios al respecto, indicando en su mayoría la indignación por el mal servicio que se puede inferir de las imágenes.

Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación: “¡Me perdí de país!, pero si esta mañana según una encuesta el 70 y pico por ciento de la población pensaba que el sistema de salud es excelente y aceptable”, “Jaja lo quiero ver haciendo fila después de la reforma a la salud en hospital universitario ojalá sigan tomando fotos y haciendo videos cómo me voy reír”, “Es un descaro, pero no es que el problema sea la EPS es esos funcionarios descarados y no les dicen nada”.

