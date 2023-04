VIDEO: graba extraña silueta sin torso en la playa e internautas aseguran que es un brujo

Por medio de la plataforma de videos de TikTok se volvió viral la filmación de una extraña silueta en una playa en horas de la madrugada.

El autor del contenido detalló que los hechos sucedieron en el Muelle Barcaza, en Chile y ya ha generado un sinfín de comentarios de los internautas y algunos de ellos aterrorizados aseguran que se trata de un ser del más allá.

La persona dijo que el video fue registrado cerca de las 2:55 de la madrugada, cuando él se levantó al baño y vio desde su casa a lo lejos una figura que llamó su atención y no dudó un segundo en sacar su celular y filmar para dejar todo registrado. Así mismo, aseguró que la presencia estaba parada mirando a la Isla del Rey, al sur de Chile.

Cuando el hombre hizo zoom solamente se podía ver perfectamente la parte inferior de un cuerpo, ya que tenía pies, pero lo llamativo es que no se veía por ningún lado el torso.

Este video ha generado opiniones divididas pues hay personas que aseguran que se trata de un hombre real a quien no se le puede ver el torso, ya que usaba camiseta negra y se perdía con el fondo del paisaje, otros dijeron que se trataba de un brujo y varios internautas opinaron que este tipo de situaciones es común verlas puesto que hay seres extraños que caminan sin el torso desde el terremoto que sucedió en el año 2010.

Hasta el momento el video tiene más de 14 mil me gusta y cientos de comentarios como: "Es un pelícano durmiendo, me pasó una vez", "Me recuerda a lo que la gente del terremoto del 2010 decía de un cuerpo sin cabeza ni brazos", "hermano, en mapas antiguos hay pintados seres mitológicos y ese es uno de ellos".

