Video: Modelo de ‘La Agencia’ recibió GOLPIZA de su suegra en plena calle

Tras la emisión de La Agencia, un escándalo de maltrato que protagonizó una de sus participantes salió a flote otra vez en redes sociales.

Se trata de Sara Victoria Sierra y la golpiza que le dio su suegra en 2017, año en el que ella se preparaba para ser aspirante a Señorita Antioquia. Fue precisamente ese hecho el que la alejó de cumplir tal deseo.

En la grabación, publicada en septiembre de 2017, se ve a ambas mujeres discutir fuertemente hasta que la madre de su novio arremete contra ella.

Sara intentó grabar un video para mostrarle para mostrarle su pareja lo sucedido, hecho que enfureció más a la otra mujer y se abalanzó para golpearla con puños y patadas. Un hombre, al parecer trabajador de un lugar cercano, intervino obstaculizando a la agresora. Sin embargo, ella no desistió y siguió lanzando golpes.

“Ella me agarró por detrás, me arrastró por la calle, me pegó patadas. Yo no le respondí los golpes porque la violencia no va conmigo. Estoy muy afectada física y emocionalmente”, dijo la modelo en aquella época a El Colombiano.

El motivo de la agresión no fue muy claro. Los rumores indicaban que todo pasó porque ella y su novio hicieron un viaje internacional y no llevaron a la suegra, hecho que la enfureció y por eso su reacción violenta.

La joven modelo no puso denuncia y tampoco se conoce si continúa con esa relación amorosa. Hay que resaltar que no era la primera vez que su suegro la golpeaba.

