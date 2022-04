VIDEO: Mujeres se agarran de 'las mechas' por una silla de TransMilenio

TransMilenio es el medio de transporte masivo más usado por miles de bogotanos y a diario los usuarios viven experiencias que se viralizan por medio de las redes sociales.

Hace poco, el medio Qhubo, compartió en su cuenta personal de Facebook un video en el que se ven dos mujeres peleando por una silla de TransMilenio.

Publicidad

La filmación, de un poco de más de 2 minutos, se viralizó rápidamente y muestra el momento justo cuando se están empujando, insultando y de un momento a otro se agarran del cabello muy violentamente.

Luego, un hombre que estaba sentado en otra silla se levanta y sujeta a una de las implicadas en la pelea y esta lo comienza a insultar, pero la actitud del hombre hizo que la pelea se terminara.

Publicidad

Una de las mujeres decide finalmente bajarse del TransMilenio y otras dos personas la acompañan.

La otra mujer de la pelea quedó dentro del bus y algunos pasajeros le pidieron que se bajara, a lo que ella hizo caso omiso, se sentó y siguió su camino.

Publicidad

Muchos internautas que vieron el video se mostraron molestos por la situación y algunos comentaron que es el pan de cada día en el sistema de transporte masivo.

"Eso no es raro se ve a diario...Si es en la mañana se matan por una silla. Si es en la tarde se mata. Por una silla. Solución que quiten las sillas jajja Así dejan de disputar por ellas 🤭", "Q triste como todo lo que sucede a diario está afectando terrible nuestra psiquis, no conocemos el cansancio del otro, no sabemos con que dolor o ira va el otro,y por el estrés nos dejamos llevar", "esto es normal, en los portales abren las puertas y se suben como ganado, con el afán de coger una silla y arrastran todo lo que encuentren a su lado , así uno no se quiera subir lo suben,", son algunos de los comentarios de los internautas.