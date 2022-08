VIDEO: Patrullera retiene cédula de joven porque no lleva la misma ropa de la foto

Por medio de las redes sociales se viralizó un caso insólito en el que una patrullera retuvo la cédula de un joven porque no llevaba la misma ropa de la foto.

Aún no se conoce dónde ocurrió este caso, pero eso no fue impedimento para que se difundiera rápidamente en internet dando de qué hablar.

Publicidad

Parece ser que la uniformada notó algunas irregularidades en la cédula del joven, por ese motivo la retuvo temporalmente. En la filmación parece ser que ya habían transcurrido varios minutos, ya que los policías y los jóvenes se les notaba algo de molestia.

Durante el procedimiento la patrullera le indicó al joven que le estaba presentando una cédula falsa o que no era de su pertenencia.

Ella argumentó que el hombre no tenía el mismo corte de cabello ni la misma ropa que en la cédula: "Esta no es la misma foto de usted ahorita […]. Usted no es el mismo [de la cédula]. Mire el corte, mire la ropa con la que está vestido", se le escuchó decir a la uniformada.

Ante estas palabras el joven se sorprendió y le respondió: "¿Debo llevar la misma ropa que está en la cédula?".

Publicidad

La filmación fue compartida por la cuenta de Twitter llamada @prensa_librecol y allí varios internautas opinaron que la patrullera solamente estaba realizando su trabajo y otros se tomaron la situación con humor: "Ya nos queda muy claro que debemos usar a diario en todo momento la misma ropa con la que nos tomamos la foto de la cédula para que la policía valide la misma cara y la misma ropa y así no cometer irregularidades en documento público!!", "Con la lógica que aplica esta funcionaria a temas cotidianos, uno se pone a pensar como pudo pasar las pruebas académicas para graduarse de policía?", y muchos más.

Definitivamente la policía necesita una reforma ya!

Un joven es retenido por no llevar la misma ropa de su cédula.



¿Que opinan ? Los leemos 👀 pic.twitter.com/PaK5t4QqYk — Revista Prensa Libre Colombia 🇨🇴 (@prensa_librecol) August 16, 2022

Publicidad

Te puede interesar:

Hombre con una botella en el recto terminó de urgencia en hospital