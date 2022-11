VIDEO: polémica por fiesta satánica a una niña de un año

Las redes sociales dan mucho de qué hablar, los usuarios sorprenden cada día más con sus ocurrencias y las particularidades en las celebraciones no son una excepción, como el caso de una fiesta satánica que se robó las miradas de muchos.

A través de un video en TikTok, una madre dio a conocer la particular forma en la que le celebró a su hija Lilith su primer año de vida. El motivo, un ritual oscuro, en el que vistió a la bebé de negro junto a una decoración con bombas negras y rosadas, una piñata de una cabra y una estrella de seis puntas con velas negras.

Las opiniones en las redes sociales se dividieron entre quienes decían festejar su próximo cumpleaños de la misma manera y quienes criticaron el actuar de la madre.

"Qué ejemplo le estás dando a tu hija no tienes conocimiento aun"; "deberías de investigar más sobre el nombre y la temática de la cual hiciste la fiesta, pues recuerda que lo estás haciendo para la nena"; "si tú pagaste tu fiesta y tú decides que habrá, lo que otros opinen es lo menos que importa, por cierto el nombre de tu hija es original y bello"; "Las creencias que tengas si eres fiel a ellas, que nadie te diga en qué creer, qué hacer y qué pensar, bien bonita tu niña y la piñata", son algunos de los comentarios

La polémica se centró en la temática del cumpleaños, ya que claramente hizo alusión al satanismo, sobre todo al vincularlo con la bebé, quien claramente aún no puede decidir si es de su gusto o no. Lo que es un hecho es que tendrá un recuerdo bastante particular y original sobre su primer cumpleaños.

Sin lugar a dudas, la creatividad de las personas es protagonista todos los días en internet, dejando desde celebraciones para revelar el sexo de un bebé hasta contratación de bailarines de pole dance para fiestas familiares.

