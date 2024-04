'Ella es Astronauta' cierra sus inscripciones el 30 de abril; cómo inscribirse

El programa 'Ella es Astronauta', es una oportunidad para las niñas colombianas. Con sus inscripciones por cerrar el próximo 30 de abril, esta iniciativa no solo busca formar futuras astronautas, sino también líderes en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), provenientes de diversos contextos socioeconómicos.

Liderado por la Fundación 'She Is' en colaboración con el Space Center de la NASA, 'Ella es Astronauta' es mucho más que un simple programa educativo. Desde su creación en 2019, ha trascendido fronteras, expandiéndose a países como Perú, Panamá, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Su misión es inspirar y capacitar a niñas entre los 11 y 16 años, provenientes de hogares vulnerables, para que "Alcancen las estrellas y más allá".

En palabras de Diana Soler, una de las beneficiarias del programa: "Fue una experiencia maravillosa, nosotras ya teníamos esa visión de que si podíamos llegar a la NASA podíamos realizar cualquier cosa".

Su testimonio refleja el impacto transformador que 'Ella es Astronauta' ha tenido en la vida de cientos de jóvenes, quienes han encontrado en la ciencia y la tecnología no solo una vocación, sino también un camino hacia un futuro más prometedor.

El proceso de selección para 'Ella es Astronauta' es riguroso pero inclusivo. Las niñas interesadas deben cumplir con ciertos requisitos, desde pertenecer a familias de bajos recursos hasta demostrar un buen desempeño académico y contar con acceso a internet. Sin embargo, más allá de las condiciones materiales, lo que realmente importa es el deseo y la determinación de las participantes por alcanzar sus sueños.

Una vez seleccionadas, las participantes tendrán la oportunidad de sumergirse en un programa de formación integral, que abarca desde clases virtuales con expertos de la NASA hasta actividades prácticas y experiencias en el Space Center de Houston. Todo esto con el objetivo de no solo nutrir sus conocimientos en STEAM, sino también de fortalecer habilidades blandas como el liderazgo y el trabajo en equipo.

Leidy Martínez, directora del programa STEM de la Fundación She Is, destaca: "Queremos que las niñas vean a Diana Trujillo como referente". Este programa no solo busca formar científicas y astronautas, sino también modelos a seguir que inspiren a las futuras generaciones a perseguir sus sueños sin importar las adversidades.

Con patrocinadores como Organon y Mineros, 'Ella es Astronauta' continúa su misión de romper barreras y estereotipos de género en el campo de las STEM. A medida que el programa se expande y llega a más niñas en toda Latinoamérica, su impacto se hace cada vez más evidente, no solo en las vidas individuales de las participantes, sino también en las comunidades que representan.

