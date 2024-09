Renta Ciudadana: ¿qué pasa si no se reclama a tiempo el subsidio?

Con la nueva fase de pagos del subsidio Renta Ciudadana, muchas personas se preguntan qué sucede si no alcanzan a reclamar el dinero en el plazo establecido. Este apoyo económico es otorgado por el Gobierno nacional a familias en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad.¿Pero qué pasa si alguien no logra recibir el subsidio a tiempo?

Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), si el beneficiario no reclama el subsidio en las fechas asignadas, el dinero se congela y se desembolsará junto con el próximo ciclo de pagos. Así lo confirmaron desde el DPS, donde explicaron que, en caso de que algún hogar priorizado no cobre el subsidio, se garantizará el pago acumulado en el siguiente ciclo. Es decir, el dinero no se pierde, sino que se entrega acumulado.

Este subsidio puede alcanzar hasta un millón de pesos por hogar, y el DPS ha implementado varias facilidades para que los beneficiarios accedan a su dinero sin inconvenientes. Existen dos modalidades principales de pago: a través de cajeros automáticos o corresponsales bancarios, aunque la mayoría de los beneficiarios debe realizar el retiro en las sedes del Banco Agrario. Para evitar aglomeraciones, se ha establecido el sistema de pico y cédula.

El sistema de pico y cédula permite que las personas accedan al subsidio de acuerdo con el último dígito de su cédula. El cronograma es el siguiente:



Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Además, el DPS tiene habilitados los canales de información a través de la página web de Prosperidad Social,así como en el Banco Agrario,para que los ciudadanos estén mejor informados y no se generen aglomeraciones innecesarias.

Por su parte, el Banco Agrario respondió en su sección de preguntas frecuentes que si el subsidio Renta Ciudadana no se cobra dentro del periodo establecido, este dinero es devuelto a Prosperidad Social. No obstante, si el subsidio se deposita en una cuenta bancaria, el beneficiario puede acumular el dinero. En este sentido, el DPS aclaró que es posible acumular un solo ciclo vencido. Si el beneficiario no reclama el dinero durante dos ciclos, se pierde el monto correspondiente a ciclos anteriores y solo se entrega el pago actual y el acumulado de un ciclo vencido.

Es crucial que los beneficiarios sigan una serie de pasos para recibir la transferencia:



Verificar que el hogar esté registrado en el programa Renta Ciudadana. Comprobar que el hogar se encuentre activo en el sistema. Estar atentos a un mensaje de texto de SuRED, que indicará la disponibilidad del giro. Acudir al punto de pago autorizado con el documento de identidad original. Realizar la validación biométrica para completar el proceso de pago.

Finalmente, una vez realizado el trámite, se entregará el comprobante de pago.

