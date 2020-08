La película de terror 'Anabelle' está inspirada en una historia real, la de los esposos Warren, una pareja que se dedicó a investigar casos escalofriantes y a atesorar objetos embrujados en un museo oculto en su casa.



Uno de los objetos que se guardaban celosamente en una de las vitrinas era la muñeca que inspiró la famosa película y que, según relatan los Warren, aterrorizó a un pueblo de Estados Unidos en los setenta y después de ser exorcizado, el objeto había sido guardado en el Museo Oculto de Warren.



Y segundo, el yerno de los Warren, los espiritistas que montaron el museo para exponer elementos recopilados de sus ‘trabajos’, como la muñeca poseída, se llevó todo hace rato del lugar, incluida a Anabelle. in embargo, ahora la muñeca parece haber desaparecido de forma misteriosa de la vitrina en la que estaba guardada y el rumor comenzó a generar pánico en los usuarios de redes sociales.



La muñeca es un juguete Raggedy Ann que le obsequiaron a una joven enfermera llamada Donna en 1970. No obstante, la joven comenzó a notar cosas extrañas y que la muñeca cambiaba de posición todo el tiemppo. Según la historia, la muñeca habái sido poseída por el espíritu de una niña de siete años de nombre Annabelle Higgins que habría fallecido en ese lugar.



Los esposos Warren conocieron el caso y fueron a la casa de Donna para tratar de sacar al espíritu y se levaron a la muñeca a su museo lleno de objetos ocultos.



¿La muñeca realmente desapareció?



La Kalle indagó sobre la supuesta desaparición de Anabelle, la muñeca poseída que inspiró la saga ‘El Conjuro’ y encontramos dos cosas: primero, el Museo Warren, donde reposaba la muñeca, cerró en octubre del año pasado, pues quedaba ubicado en una zona residencial, de calles pequeñas, en Monroe, Connecticut, y recibió una orden oficial de cierre por violar la zonificación del barrio.



Cabe resaltar entonces que, aparentemente, no escapó Anabelle, sino que está guardada en alguna caja desde hace casi un año; ni hay vitrina o museo de donde escapar, porque cerró hace meses.



