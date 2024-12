¿A mano o en lavadora? Esta es la forma correcta de lavar los jeans para que duren

Los jeans, ese clásico indispensable en cualquier armario, son una prenda tan versátil como delicada si no se cuida correctamente . Aunque puedan parecer resistentes debido a su tela robusta, el denim (material con el que se fabrican los jeans) requiere de ciertos cuidados específicos para preservar su forma, color y durabilidad.

Entonces, ¿ cuál es la mejor manera de lavar los jeans? A continuación, te explicamos cómo hacerlo de manera adecuada, ya sea a mano o en lavadora.

¿Cómo debes lavar tus jeans para no dañarlos?

1. Conoce tus jeans: la etiqueta es clave

Antes de decidir cómo lavar tus jeans, revisa la etiqueta de cuidado. Cada fabricante tiene recomendaciones específicas según el tipo de denim y los acabados de la prenda. Algunas etiquetas indican si el lavado a máquina es seguro o si es preferible hacerlo a mano.

También te informarán sobre la temperatura del agua y si puedes usar secadora.

2. Lavado a mano: la opción más delicada

Si quieres maximizar la vida útil de tus jeans, así es como puedes hacerlo correctamente:



Prepara el área de lavado : llena un recipiente grande con agua fría o tibia. Nunca uses agua caliente, ya que puede encoger el tejido y afectar los tintes.

: llena un recipiente grande con agua fría o tibia. Nunca uses agua caliente, ya que puede encoger el tejido y afectar los tintes. Usa un detergente suave : opta por productos diseñados para prendas delicadas o colores oscuros. Evita detergentes con blanqueadores

: opta por productos diseñados para prendas delicadas o colores oscuros. Evita detergentes con blanqueadores Remoja los jeans : sumerge los jeans completamente en el agua y déjalos reposar por unos 15-30 minutos. Esto ayuda a aflojar la suciedad sin necesidad de frotar.

: sumerge los jeans completamente en el agua y déjalos reposar por unos 15-30 minutos. Esto ayuda a aflojar la suciedad sin necesidad de frotar. Limpieza suave : frota suavemente las áreas más sucias, como los puños o los bolsillos, utilizando tus manos o un cepillo de cerdas suaves.

: frota suavemente las áreas más sucias, como los puños o los bolsillos, utilizando tus manos o un cepillo de cerdas suaves. Enjuague : cambia el agua y enjuaga los jeans varias veces hasta eliminar todo rastro de detergente.

: cambia el agua y enjuaga los jeans varias veces hasta eliminar todo rastro de detergente. Secado : extiende los jeans sobre una superficie plana o cuélgalos de manera que no pierdan su forma. Evita la exposición directa al sol para prevenir decoloraciones.

3. Lavado en lavadora



Voltea los jeans al revés : esto protege el color y reduce el roce directo con el tambor de la máquina y otras prendas.

: esto protege el color y reduce el roce directo con el tambor de la máquina y otras prendas. Carga ligera: lava tus jeans con prendas similares en cuanto a color y tipo de tejido. Evita mezclarlos con toallas o ropa con cierres que puedan rasgar el denim.

lava tus jeans con prendas similares en cuanto a color y tipo de tejido. Evita mezclarlos con toallas o ropa con cierres que puedan rasgar el denim. Elige el ciclo adecuado : usa un ciclo suave con agua fría. La frialdad del agua ayuda a mantener los colores vivos y evita el encogimiento.

: usa un ciclo suave con agua fría. La frialdad del agua ayuda a mantener los colores vivos y evita el encogimiento. Detergente adecuado : como con el lavado a mano, utiliza un detergente suave y evita los blanqueadores.

4. El secado



Evita la secadora : aunque pueda ser tentador, el calor de la secadora puede encoger y debilitar las fibras del denim.

: aunque pueda ser tentador, el calor de la secadora puede encoger y debilitar las fibras del denim. Secado al aire : cuélgalos de la cintura o en posición horizontal para evitar que se deformen. Asegúrate de que estén en un lugar ventilado.

¿Con qué frecuencia deberías lavar tus jeans?

Una de las reglas de oro del cuidado de los jeans es no lavarlos con demasiada frecuencia. De hecho, algunos expertos sugieren lavarlos después de 5 a 10 usos, o incluso menos si no están visiblemente sucios. Esto no solo prolonga su vida útil, sino que también conserva su apariencia original.

