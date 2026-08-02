Esta es la verdadera razón por la que los mosquitos te pican; no es por el dulce

Durante los viajes, las actividades al aire libre o las temporadas de mayor presencia de mosquitos, es común que algunas personas reciban muchas más picaduras que quienes las acompañan.

Contrario a la creencia popular, este fenómeno no está relacionado con que la sangre sea más "dulce", sino con una combinación de sustancias químicas que el organismo libera y que los mosquitos pueden detectar a varios metros de distancia.

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El biólogo y entomólogo Rubén Bueno, director técnico de Rentokil y doctor por la Universitat de València, explica que estos insectos localizan a sus víctimas a través de estímulos químicos. Cada persona emite una mezcla única de compuestos, una especie de "firma química" que influye en la elección del mosquito.



Entre las sustancias que más atraen a estos insectos se encuentran el ácido láctico, presente en el sudor y la piel; el octenol, un compuesto químico que también forma parte del olor corporal; y el dióxido de carbono (CO₂), que las personas expulsan de manera natural al respirar.

¿Por qué solo algunos mosquitos pican?

Los especialistas aclaran que únicamente las hembras de los mosquitos se alimentan de sangre, ya que la necesitan para el desarrollo de sus huevos.

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Según Rickard Ignell, investigador especializado en el comportamiento de estos insectos, el dióxido de carbono que exhalan las personas es la primera señal que activa su búsqueda. Una vez se acercan, utilizan su olfato para detectar el olor corporal y otros compuestos presentes en la piel antes de decidir a quién picar.

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Respecto al tipo de sangre, los expertos señalan que este no determina por sí solo la frecuencia de las picaduras. Los mosquitos no detectan la sangre directamente, sino las sustancias químicas que el cuerpo libera a través de la piel y el sudor.

Además, recuerdan que no todas las personas reaccionan igual a una picadura. Mientras algunas desarrollan inflamaciones visibles y fuertes molestias, otras presentan síntomas leves o casi imperceptibles, lo que puede generar la impresión de que fueron menos atacadas.

¿Cómo reducir las picaduras de los mosquitos?

Los especialistas recomiendan combinar medidas de protección personal con la eliminación de los lugares donde estos insectos se reproducen.

Entre las principales recomendaciones están eliminar recipientes con agua estancada, como baldes, botellas o llantas; cambiar con frecuencia el agua de los platos de las macetas y de los bebederos de las mascotas; y aplicar repelentes aprobados por las autoridades sanitarias, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

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La eliminación de criaderos y el uso adecuado de repelentes siguen siendo las estrategias más efectivas para reducir el riesgo de picaduras, especialmente durante actividades al aire libre o en zonas con alta presencia de mosquitos.