Video: la reacción de Arcángel tras ser intervenido por la Policía en Perú

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video que muestra a Arcángel siendo intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP); el hecho causó preocupación en sus seguidores, sin embargo, la reacción del artista se llevó todas las miradas.

En las imágenes se puede ver al artista, uno de los pioneros en el género urbano, descender de un vehículo mientras es requisado por varios uniformados, que, además, le piden su documentación.

Según medios locales, el hecho habría sucedido horas previas al concierto que, por fortuna, pudo ofrecer en el Estadio San Marcos, en Lima.

"El #SrSantos @arcangel llegó a Lima, Perú este sábado para participar en el #ReggaetonLimaFestival sin imaginar que pasaría un incómodo momento al ser detenido por la Policía Nacional en plena vía pública para revisarlo 👀 Fanáticos muestran su incomodidad ante las imágenes", informó el programa de farándula 'El gordo y la flaca'.

Pese a la preocupación e indignación de muchos de sus seguidores, el artista se dejó ver tranquilo mientras colabora con las autoridades; hasta tuvo tiempo de sacar una sonrisa, al parecer, de incredulidad. Junto a él estaba su equipo de trabajo.

Por otro lado, algunos internautas abrieron un debate sobre el video pues creen que no ven algo raro, pues es una persona, que como todos, puede ser intervenida por la Policía.

"No entiendo la molestia, ¿por ser artista hay que tratarlo distinto? Que yo sepa es un ciudadano como cualquier otro", "super felicidades al Perú y su Policía y felicidades a este artista por respetar la autoridad", "ni sabían quién era", "así como me van requisando, me voy yendo", son algunos de los comentarios en el video.

