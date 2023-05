Video: captan carro Twingo con platón en las calles de Bogotá y se hace viral

A través de redes sociales se hizo viral el video de un carro marca Twingo mientras recorría las calles de Bogotá; lo que se robó todas las miradas fue la modificación que presentaba pues tenía adaptado un platón.

Como si se tratara de una camioneta, el vehículo de la marca, que hace unos meses se popularizó por una canción de Shakira en el que lo comparaba con un Ferrari, fue adaptado en su parte trasera y causó sensación en redes sociales.

El video, que cuenta con más de 1 millón de reproducciones, fue compartido inicialmente en la plataforma de videos cortos de TikTok; sin embargo, ha sido tan viral que fue replicado en otras redes sociales como Twitter y Facebook.

"La Twingoneta", "Twingo no llora, Twingo se reinventa y factura", "cuando no me alcanza para la Hilux", "toyotwingo", "ahí el resultado del romance de una Hilux y una Oroch", "los de Renault buscando al man que hizo eso para ofrecerle un buen sueldo en su fábrica", son algunos de los comentarios en el video.

Publicidad

Por el momento se desconoce quién podría ser el dueño del carro y cómo habría logrado la modificación, que, para muchos usuarios, estuvo bastante acertada; unos los buscan por 'cielo y tierra' para comprarle "la nave".

Te puede interesar: Cómo conquistar a una colombiana en la primera cita