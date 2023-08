Aida Cortés estrena llamativo look, pero su ropita interior es la que se roba todas las miradas

Aida Cortés una vez más hace de las suyas con la imaginación de sus millones de seguidores luego de realizar una candente publicación en su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas en todo el mundo.

Y es que allí la joven quiso mostrar su nuevo look pues a su característico cabello largo de color negro le hizo un capul que hace ver su cara un poco más 'angelical', sin embargo, sus fans se fijaron su en su pequeña ropa interior.

Aida Cortés se puso una tanguita que tenía solo una tira en la parte trasera y en su 'triángulo de las bermudas' la tela era un poco embombada, motivo que hizo que muchos hicieran zoom para intentar ver un poco más.

En otra publicación dentro del mismo carrete de Instagram, la joven creadora de contenidos para adultos se movió de manera sensual frente a la cámara haciendo la mímica de saludar a alguien y hacer una cara pícara.

Y para finalizar, la joven modelo de OnlyFans se abrió de piernas, sacó su lengua y puso a sudar a más de un seguidor.

Junto a su publicación Aida Cortés escribió: "

Que me traigan un coctelito 🍸 🥵 que hace calor ! 😌

".

Hasta el momento su posteo cuenta con más de 90 mil me gusta y miles de comentarios de sus eternos enamorados que esperan que algún día se les haga el 'milagrito' para poder conocer en persona a la hermosa creadora de contenidos.

"Me encantas te ves espectacular!!🔥🔥😍😍", "Me dio calor viendo estas fotos 😳😳", "que hermosa, ese peinado me gustas más, eres lo mejor de lo mejor ❤️🙌🔥lindo cuerpo 😍", "🔥❤️ Como siempre toda una Divinidad, mejor Imposible ❤️💖", "Que linda estás Aída me encantó tu cuerpo hermoso con ese hilo te ves muy sexy🍑 y que lindos ojos 👁️👁️ tienes bb 😍😍", son solo algunos de los comentarios de los internautas.

