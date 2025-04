Aída Victoria Merlano dijo cuánto llevaba con su pareja al quedar embarazada; ¿muy rápido?

Aída Victoria Merlano, quien acumula más de siete millones de seguidores en Instagram, sigue generando conversación en redes sociales , esta vez por detalles de su vida personal.

Durante una entrevista con la periodista Gabriela Diez, la creadora de contenido confesó que lleva apenas ocho meses de relación con su actual pareja, Juan David Tejada.

De esos meses, cinco corresponden ya a su embarazo, lo que significa que la noticia de su futura maternidad llegó cuando apenas llevaban tres meses de noviazgo.

Esta revelación sorprendió a muchos de sus seguidores. En el video donde Aída hace esta confesión, la barranquillera no pudo evitar reírse antes de dar el dato y bromeó diciendo: “Si usted está viendo esto en casa, no lo hagan, no lo practiquen”.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer, algunos usuarios compartieron historias similares, mientras otros se mostraron divididos sobre la rapidez con la que ocurrió este importante paso en su vida.

"Yo conozco a un par que se embarazó el mismo día que se conocieron" , comentó un internauta. Otros mensajes resaltaron el deseo de felicidad para la pareja, recordando los altibajos sentimentales que ha tenido Aída en el pasado. "Que sean felices, se lo merecen", escribió otro seguidor.

Publicidad

A pesar de las opiniones divididas, lo cierto es que tanto Aída como Juan David han demostrado estar disfrutando plenamente esta nueva etapa.

Aida Victoria Merlano, creadora de contenido colombiana Foto: Instagram @aidavictoriam

A través de sus redes sociales, la influencer ha documentado su día a día en medio de su embarazo, compartiendo momentos de alegría, anécdotas y también algunas de las molestias típicas de la gestación, como las náuseas, los cambios físicos y la sensibilidad a ciertos olores.

Publicidad

Recientemente, Juan David Tejada también mostró su amor públicamente hacia Aída, dedicándole un tierno mensaje de cumpleaños en el que resaltó lo importante que es ella en su vida.

Acompañó la felicitación con una fotografía juntos y la canción ‘Niña bonita’ de Chino y Nacho, un detalle que enterneció a los seguidores de la pareja.

Aunque los fans esperaban más contenido sobre la celebración del cumpleaños número 26 de Aída, solo se difundió un divertido video inspirado en una escena de la película "Juego de Gemelas", donde la creadora de contenido reveló su edad de una manera nostálgica y creativa.

En sus publicaciones más recientes, Aída Victoria ha seguido mostrando su entusiasmo por su primer embarazo, al mismo tiempo que genera un espacio donde muchas madres primerizas se identifican con sus vivencias, fortaleciendo aún más el vínculo con su audiencia.

Continúa viendo: Aida Victoria Merlano reveló que está embarazada y al parecer Westcol le respondió