Actor de Nuevo rico, nuevo pobre, inicia nueva vida en EEUU, ¿se cansó de Colombia?

El reconocido actor colombiano Andrés Toro, recordado por su papel en la exitosa telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, anunció a través de un emotivo video en redes sociales que dejó Colombia para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos junto a su familia. La noticia, que conmovió a sus seguidores, fue confirmada en una reciente publicación en sus redes sociales.

"No me malentiendan, amo mi país" , aclaró Toro en el mensaje dirigido a sus fans. "Esta decisión fue muy pensada y no fue fácil. Colombia es y siempre será mi hogar, pero ahora la prioridad es mi familia", expresó .

El actor, quien también participo en producciones como La ley del corazón y El cartel de los sapos, explicó que uno de los principales motivos de su mudanza es apoyar a su esposa, Eliana Escobar, en su proyecto de homologar su título como odontóloga en Estados Unidos.

Toro destacó que el cambio también busca ofrecer nuevas oportunidades educativas a sus dos hijos, especialmente en el dominio del inglés, algo que consideran vital para su futuro.

"Queremos que ellos crezcan con más herramientas, que se enfrenten a nuevos retos, que conozcan otra cultura" , expresó el actor visiblemente emocionado.

Andrés Toro Foto: Instagram @andrestoro1

Durante su intervención, Andrés Toro no ocultó el temor y la incertidumbre que siente al comenzar de cero en otro país. " Claro que hay miedo, pero hay más amor. El amor por mi familia me da la fuerza para enfrentar lo que venga", expresó .

Además, aclaró que su partida no significa un distanciamiento definitivo de su carrera artística en Colombia. "Esto no es un adios, es un hasta pronto. Seguiré trabajando y construyendo puentes entre aquí y allá. Esta es una nueva etapa que nos hará crecer a todos".

El actor recibió cientos de mensajes de apoyo de colegas, amigos y seguidores, quienes le desearon éxitos en esta nueva aventura. "Las decisiones valientes siempre traen grandes recompensas" , escribió una fan en sus redes sociales.

Con esta determinación, Andrés Toro se suma a la lista de artistas colombianos que buscan expandir sus horizontes profesionales y personales en el exterior, manteniendo siempre un vínculo estrecho con sus raíces.

La historia de Toro recuerda que, para muchos, el amor por la patria no está reñido con la búsqueda de nuevos sueños en otras latitudes.

