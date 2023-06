Alina Lozano reveló si su relación con joven 30 años menor que ella es una estrategia de marketing

La actriz colombiana Alina Lozano, quien es recordada por su participación en la novela 'Pedro el escamoso', interpretando a 'Doña Nidia', es tema de conversación desde hace varios meses que reveló que sostiene una relación sentimental con un hombre 30 años menor que ella.

Se trata de un joven identificado como Jim Velásquez quién se dedica a la creación de contenido y de quien Alina era docente hace unos años. Según lo relató la mujer, en un medio de comunicación nacional cuando ella lo conoció se encontraba soltera, sin embargo el gusto por Jim no fue algo que surgió de inmediato. No obstante dice un famoso dicho que 'en las cosas del amor, quien manda es el corazón' y gracias a que todo empezó a fluir entre ellos, hoy ya llevan un año y dos meses de relación.

No obstante, pese a que Alina no ha tenido ningún inconveniente en mostrar su relación ante el mundo, hay quienes piensan que esta unión no es más que una estrategia de marketing para ganar seguidores en las redes sociales. Así que cuando le inquirieron al respecto la actriz señaló:

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su ‘sugar mommy’, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”.

Alina, también agregó que lo que piense la gente al respecto la tiene sin cuidado, pues la única opinión que le interesaba era la de su hijo, y al parecer ambos se la llevan muy bien.