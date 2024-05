Anuel se borró el tatuaje que tenía de Karol G: ¿Ya no queda nada?

Del amor que un día existió entre la cantante paisa de reguetón Karol G yAnuel AA,sólo quedan los recuerdos. Pues ahora ni siquiera los tatuajes que alguna vez se hicieron en su honor existen. En redes sociales,se han hecho virales las fotos que dejarían en evidencia que el puertorriqueño se borró el nombre de la paisa, el cual había decidido tatuarse en su mano.

La radical decisión se habría originado en medio de su proceso de sanación interna, y sus ganas de dejar su pasado atrás. Y es que ahora en su mano izquierda, en vez de 'Carolina', ahora está la silueta de 'El caballero de la noche' Batman.

Recordemos que 'la Bichota' también se había tatuado el nombre real del artista, 'Emmanuel', en su mano; sin embargo ella también se lo borró, tatuándose encima una cruz.

Sin embargo, el nombre de la paisa no fue el único que se borró, sino también el de la madre de su hija Catleya, Georgina, más conocida en la música de la industria de la música y el entretenimiento comoYailin 'la más viral', con quien al parecer no tiene una muy buena relación, pues de acuerdo a algunas declaraciones que la mujer ha hecho en sus redes sociales, el intérprete de 'Bebecita', no sabe ni siquiera cuánto calza su hija.

Las reacciones ante la decisión de Anuel no se han hecho esperar en las redes sociales: "No entiendo para que se marcan la piel con los nombres de las de turno, cuando son seres tan inestables", "Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente...", "Cerrando ciclos", "Errores, tatúese el nombre de su mascota".

Así mismo a muchos les ha surgido la pregunta sobre si hará lo mismo con su tatuaje de la espalda, el cual recordemos es el retrato del artista junto al de Karol G. ¿Se lo tapará también? ¡Qué dolor!