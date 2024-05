Britney Spears "ha perdido la cabeza" y estaría a punto de la quiebra

Los problemas parecen hacerle persecución a la cantante estadounidenseBritney Spears. Pues luego de años de lucha para liberarse de los supuestos abusos por parte de su padre Jamie Spears, quien fue su tutor por 13 años. Ahora la más conocida 'princesita del pop' parece estar a punto de caer en la quiebra.

De acuerdo a un reconocido medio internacional, Spears, debido a sus supuestos problemas de salud mental, le estaría dando un mal manejo a su dinero, derrochándolo en aviones privados, hoteles, cenas en lujosos restaurantes más el pago de su personal, y el mantenimiento de la lujosa mansión que compró luego de su matrimonio con Sam Ashgari, con quien por cierto actualmente enfrenta un proceso de divorcio.

Y es que aunque para ella, haberse liberado del control de su padre, quien se desempeñó también como su manager, fue lo mejor que le pudo haber pasado; hay quienes aseguran que era preferible que su progenitor le manejara sus finanzas, pues ahora las cosas parecen haberse salido de control, pues todo indica que Britney "ha perdido la cabeza"

“Tenía mucha libertad y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ya no está protegida (...) Ella no puede permitirse esto. Tenía 60 millones cuando la tutela terminó, y ahora está en peligro de ir a la quiebra”, indicó una fuente cercana de la cantante, que le concedió una entrevista al portar de entretenimiento TMZ.

Cabe señalar, que los seguidores de la artista, también han manifestado su preocupación en las redes sociales de la intérprete de canciones como "Oops, I did it again', 'Toxic' y 'Lucky', pues muchos aseguran que su apariencia no luce bien. Además fuentes cercanas a la mujer de 42 años, aseguran que su separación con Sam Ashgari, le han ocasionado cambios de humor "radicales e impactantes" que la han llevado a tomar distancia de su circulo social.