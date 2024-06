Charlie Aponte revela cuál fue la última conversación con Héctor Lavoe

En una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, el icónico salsero Charlie Aponte compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional, revelando momentos que han marcado su trayectoria y recordando con especial cariño a su colega y amigo, Héctor Lavoe.

Charlie también habló sobre la importancia de la familia en su vida. Proveniente de una familia musical con ocho hermanos, describió a su madre como la figura más valiosa del hogar.

Aunque inicialmente pensaba que su padre era el pilar por traer el sustento, con el tiempo reconoció el inmenso esfuerzo de su madre al cuidar de todos los hijos.

La conversación se tornó más emotiva cuando Charlie recordó a Héctor Lavoe, una de las figuras más importantes de la salsa. Describió a Héctor como un hombre de gran corazón, a pesar de sus problemas con la drogadicción.

"Él estaba enfermo, la drogadicción es una enfermedad, pero con todo y eso tenia un gran corazón. Para mi eso es muy importante", expresó Charlie.

Contó cómo Héctor adoptó a la hija de su esposa, una decisión que para Charlie demostraba su humanidad y generosidad. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Charlie relató la última conversación que tuvo con Héctor. "Yo conocí a un Héctor que nadie conoció", comentó Charlie.

Fue durante un concierto, poco después de que Héctor perdiera a su hijo en un trágico accidente. Héctor, visiblemente afectado, aconsejó a sus colegas que cuidaran y amaran mucho a sus hijos, confesando su propio arrepentimiento por no haberlo hecho. "Cuídenlos mucho, porque yo no hice eso con mi hijo y ahora me doy cuenta del fallo que cometí", dijo Héctor, según recordó Charlie.

Charlie también expresó su descontento con la película que se hizo sobre Lavoe, argumentando que lo retrataba injustamente.

"A mí me dio rabia con la película, porque lo ponen como un monstruo. Las personas que conocieron ese otro Héctor saben que no es así", comentó, subrayando la importancia de recordar a los artistas por sus contribuciones positivas.

