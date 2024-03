Claudia Bahamón enfrenta molestias en su salud y tendría que ingresar a cirugía

La querida presentadora colombiana Claudia Bahamón, reconocida por su carisma y talento en la pantalla chica, se encuentra en medio de un difícil momento de salud mientras se prepara para embarcarse en una nueva temporada del reality show del cual ella es la presentadora.

A pesar de su indiscutible éxito en el programa culinario, Bahamón ha estado lidiando en silencio con fuertes dolores en la espalda y el cuello en los últimos meses, según revelaron los presentadores del programa de entretenimiento "Lo sé todo", Ariel Osorio y Alejandra Serje.

La situación ha llegado a un punto crítico donde se ha sugerido que la presentadora necesita someterse a una cirugía de manera obligatoria para tratar su condición. Sin embargo, debido a sus compromisos profesionales con el reality para el que trabaja, Bahamón ha decidido postergar la intervención médica, optando en su lugar por terapias y medicina alternativa para aliviar el dolor.

"Claudia estaría intensificando esas terapias para cumplir plenamente con el reality que está grabando y poder cumplir con esos compromisos y evitar tener que llevar a esa intervención. Inició los tratamientos para prorrogar esa cirugía, que sí se la debe realizar", revelaron Osorio y Serje en el programa.

Aunque su dedicación y profesionalismo son innegables, los seguidores de Bahamón han expresado su preocupación por su bienestar luego de que la presentadora compartiera en su cuenta de Instagram una lesión sufrida mientras practicaba Kite.

"Siempre pensé que haciendo kite todas nos veníamos igual de sexy a Naty @nataliagarcia.c pero me atropelló la realidad! Jajaja. Lo siento amigos, es lo que hay y ya me resigné. Terminé con cortada en el pie, todos los revolcones posibles, bajé nuevamente el nivel del mar de tanto tragar agua, incapacitada de cintura, golpe de tabla en el cachete (con morado y que tal) en fin… menos mal mis talentos son muchos pero este ya no fue", termina diciendo la presentadora.

Sin embargo, los seguidores de la talentosa Claudia Bahamón continuan alentándola con sus comentarios en la redes socialesa seguir adelante con sus pasiones y deseándole una pronta recuperación.

"Podemos intentar otros talentos, no me asustes mas", "Jajajaj de las tuyas también, yo no he podido aún pararme de la berraca tabla", "Sigue dándole". Son algunos de los comentarios.

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta, Claudia Bahamón continúa siendo una de las figuras en el mundo del entretenimiento colombiano, demostrando una vez más su fuerza y determinación mientras cautiva a la audiencia con su presencia en MasterChef.

