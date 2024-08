Emotiva despedida a periodista de Noticias Caracol: "Hoy cierro mi ciclo"

La periodista Clara Rocío Bonilla sorprendió a la audiencia de Noticias Caracol con el anuncio de su despedida en plena emisión en vivo este 30 de agosto.

Bonilla, quien ha formado parte del equipo de Caracol Televisión durante 17 años, dio a conocer que dejaba el canal que había sido su “casa” por casi dos décadas.

Emocionada y con lágrimas en los ojos, se despidió de sus compañeros y televidentes, agradeciendo a quienes la apoyaron a lo largo de su carrera en este medio.

En su intervención, la periodista expresó su gratitud a sus colegas más cercanos. "Yo me despido desde esta linda ciudad, no sin antes agradecer a usted, Ricardo, a Javier Hernández Bonett y a Lizeth Arango por estos 17 años en Caracol Televisión. Son muchos años. Hoy cierro mi ciclo como periodista regional que siempre he considerado mi casa", afirmó Bonilla con la voz entrecortada.

Su partida deja un vacío en la sección deportiva del noticiero, donde fue una de las caras más reconocidas y queridas por la audiencia.

Ricardo Orrego, presentador de Noticias Caracol, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras llenas de cariño y respeto a su compañera.

"Un abrazo gigante a Clarita, la dama de las noticias, tantos años al servicio de Caracol Televisión. La vida nos muestra otros rumbos como el que ella quiere seguir, al lado de su familia, y eso es determinante", comentó Orrego, evidenciando el aprecio y la cercanía que mantenía con Bonilla.

Aunque Clara Rocío Bonilla no detalló sus próximos pasos profesionales, dejó entrever que su salida de Noticias Caracol obedece a la búsqueda de nuevos horizontes y, sobre todo, a dedicar más tiempo a su familia.

La periodista, conocida por su estilo directo y su pasión por el deporte, desempeñó un papel importante en la consolidación de Caracol Sports como una fuente confiable de información deportiva en el país.

